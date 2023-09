Reddito di cittadinanza, scontri a Roma tra manifestanti da Napoli e polizia

20 settembre 2023

Tensione nella mattina di mercoledì 20 settembre a Roma: a piazza Santi Apostoli, in centro, sono arrivati i gruppi di manifestanti dalla Campania, ex percettori del reddito di cittadinanza e membri dei Cobas, per protestare contro le scelte del governo sul lavoro e i sussidi. Vicino a piazza Venezia, le prime tensioni con i giornalisti e poi con le forze dell'ordine. Gli attivisti volevano sfilare in corteo nonostante si trattasse di un sit in. La tensione è subito salita, con la polizia in assetto antisommossa che ha effettuato cariche di alleggerimento respingendo il tentativo di sfondamento. I pullman da Napoli intanto continuano ad arrivare: ne sono stati annunciati più di 600 per la protesta del "movimento di lotta disoccupati 7 novembre". Manifestano "contro il taglio del reddito di cittadinanza ma anche per l'immediato inserimento al lavoro della platea storica che è oggi formata da corsisti che hanno partecipato ai corsi formativi e agli stage".