Borgoricco, l'augurio agli studenti del giovane sindaco Stefani

13 settembre 2023 a

a

a

Le scuole italiane riaprono i battenti e inizia una nuova stagione per gli studenti. In particolare quelli di Borgoricco, comune della provincia di Padova, sono stati accolti da un messaggio di augurio del giovanissimo sindaco, Alberto Stefani: "Studiare significa vivere davvero. Buon anno scolastico! Il sindaco Alberto Stefani". Il primo cittadino, classe 1992 ed ex deputato eletto con la Lega nel 2018, ha voluto ricordare l’importanza della scuola con un messaggio apparso su un cartello luminoso a bordo strada.