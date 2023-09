Alatri, incidente in diretta Facebook: "Conducente positivo all'alcol test", chi è

11 settembre 2023 a

Stava guidando in diretta Facebook quando ha invaso l'altra carreggiata, andando a schiantarsi contro un'auto in direzione opposta. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 10 settembre sulla strada provinciale Santa Cecilia a Tecchiena (frazione di Alatri), che collega il comune ciociaro e Frosinone. Il trentenne maghrebino - regolare in Italia - alla guida di un'Audi, ha colpito una Nissan con a bordo una donna e i suoi due figli. La bambina è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, ed è stata ricoverata all'ospedale Bambino Gesù. Il fratello è allo Spaziani di Frosinone mentre la mamma è ad Alatri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alatri, che hanno sottoposto l'uomo ai controlli sull'assunzione di alcol e droghe. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il test dell'alcol sarebbe risultato positivo e ora si attendono gli esami tossicologici.

Sulla dinamica stanno ancora indagando i Carabinieri della Compagnia di Alatri ma da quanto emerge è possibile che l'uomo alla guida dell'Audi dovrà rispondere di “tentato omicidio stradale”. Nel video pubblicato sui social, acquisito dai carabinieri, si vede la berlina lanciata ad alta velocità superare altri veicoli, poi la curva che sembra sorprendere il conducente che invade l'altra corsia mentre arriva l'altra auto. Poi lo schermo si rompe ma la diretta non si ferma e si sentono le grida disperate della donna che chiede aiuto e il pianto della bambina.