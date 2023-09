Covid, è corsa ai vaccini. Il consiglio dei medici: "Meglio quelli nuovi"

11 settembre 2023 a

Scattano i test salivari per chi va in ospedale e presenta sintomi da raffreddamento. È quanto stabilito dalla nuova circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore della Prevenzione, Francesco Vaia. Per i pazienti che in pronto soccorso non presentano sintomi compatibili con il Covid-19, invece, non è indicata l’esecuzione del test. Il provvedimento è stato preso perché sono in aumento i contagi nel nostro Paese: nell’ultima settimana si sono registrati 21.309 casi, in crescita del 44% rispetto ai 14.863 della settimana precedente. Come riporta l'articolo di Repubblica, sono circa 20 milioni gli italiani che hanno diritto alla vaccinazione anti Covid perché rientrano nelle categorie a rischio. I medici, tuttavia, consigliano di aspettare i nuovi vaccini.

Anche se la diffusione del virus sta crescendo, la popolazione non sembra intenzionata ad accettare altre dosi di vaccino anti Covid. Nonostante la diffidenza degli italiani, però, il ministero della Salute è pronto ad avviare una campagna per promuovere la vaccinazione. "Ci sono persone che vengono nei nostri ambulatori e ci chiedono già informazioni sulla somministrazione. Si tratta di soggetti a rischio, ai quali diciamo di aspettare il nuovo medicinale, che deve essere consegnato", ha affermato il vicepresidente di Fimmg, il principale sindacato dei medici di famiglia, Pier Luigi Bartoletti.

"Sarà comunque duro convincere le persone. Tra l’altro sarebbe meglio partire prima con la copertura contro il Covid, visto come stanno andando le cose, ma dobbiamo aspettare i tempi di consegna del nuovo vaccino", ha continuato il presidente Fimmg Silvestro Scotti. "Speriamo non ci sia un ritorno negativo sull’adesione alla campagna antinfluenzale. Invece dobbiamo puntare sulla fiducia dei cittadini e promuovere la doppia vaccinazione", ha concluso.