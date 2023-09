Bombardieri: "Su incidente Brandizzo c'è responsabilità morale del Governo"

04 settembre 2023 a

Sull’incidente ferroviario di Brandizzo «c’è una responsabilità morale del governo e della ministra: in un anno non abbiamo più parlato di sicurezza sul lavoro. Abbiamo chiesto più sanzioni e più ispettori, abbiamo chiesto che le aziende che violano le norme sulla sicurezza non partecipassero ai bandi pubblici, ma non ci è stata data nessuna risposta».

Lo ha detto il segretario della Uil, PierPaolo Bombardieri, a RaiNews24. «Non c’è stato nessun contatto col governo, non c’è stata nessuna richiesta di chiarimenti o di confronto sui temi della sicurezza», sottolinea. «Fino adesso abbiamo avuto solo chiacchiere, nessun intervento concreto».