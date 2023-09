Prezzi benzina, primi segnali della tregua: ribassi alle pompe

01 settembre 2023 a

Primi segnali al ribasso stamani sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi nonostante il lieve rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Da domani, 2 settembre, si potrà apprezzarne l’effetto sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, oggi praticamente invariate. Il Brent sale intanto a 87 dollari, ai massimi da metà agosto. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,955 euro/litro (invariato, compagnie 1,959, pompe bianche 1,946), diesel self service a 1,860 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,863, pompe bianche 1,852). Benzina servito a 2,090 euro/litro (+1, compagnie 2,132, pompe bianche 2,007), diesel servito a 1,996 euro/litro (+1, compagnie 2,038, pompe bianche 1,913). Gpl servito a 0,701 euro/litro (invariato, compagnie 0,711, pompe bianche 0,689), metano servito a 1,397 euro/kg (+1, compagnie 1,403, pompe bianche 1,391), Gnl 1,210 euro/kg (-1, compagnie 1,216 euro/kg, pompe bianche 1,204 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,026 euro/litro (servito 2,275), diesel self service 1,942 euro/litro (servito 2,200), Gpl 0,844 euro/litro, metano 1,526 euro/kg, Gnl 1,216 euro/kg.