Operai travolti dal treno, Salvini apre un'indagine del Ministero: "Errore umano"

Matteo Salvini vuole vederci chiaro sul treno che ha travolto e ucciso cinque operai al lavoro sulla linea Milano-Torino. La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aperto l’indagine interna. È già stato individuato un esperto in Sicurezza e Manutenzione dei trasporti ferroviari- spiega una nota del ministero diretto da Matteo Salvini- che, "compatibilmente con le disposizioni della magistratura", si recherà il prima possibile sul posto.

"La norma è chiara- ha detto Salvini in un punto stampa a Venezia in mattinata dove aveva anticipato la scelta del ministero di avviare un’indagine interna accanto all’inchiesta giudiziaria- e già oggi prevede che non si possa lavorare sui binari di notte se non c’è certificazione che il traffico ferroviario è sospeso. C’è stato un errore umano- ha proseguito il ministro- e non sta a me giudicare da parte di chi", anche se "qualcosa nella comunicazione non ha funzionato". Salvini ha precisato di aver sentito il governatore del Piemonte Cirio, e gli ad di Fs e Rfi prima di disporre l’inchiesta interna sul disastro che ha fatto cinque morti sui binari alla stazione di Brandizzo. "In un momento in cui stiamo investendo decine di miliardi di euro per modernizzare le ferrovie italiane non si può morire così".