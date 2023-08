Benzina, prezzi fuori controllo. Fare il pieno è un salasso

29 agosto 2023 a

Prosegue l'agosto rovente sul fronte dei prezzi dei carburanti. Al rientro dalle ferie estive si conferma il caro-benzina denunciato da Assoutenti, con i carburanti che nell’ultima settimana hanno registrato nuovi rialzi. Lo afferma l’associazione, commentando i dati settimanali forniti oggi dal Mase.La benzina raggiunge nell’ultima settimana 1,947 euro al litro, il gasolio 1,847 euro, con un incremento in appena tre mesi del +7,7% per la verde e addirittura del +12% per il diesel.

Rispetto a maggio, un pieno di benzina costa oggi agli automobilisti 7 euro in più, mentre per un pieno di gasolio la maggiore spesa raggiunge quota 10 euro. Secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), il prezzo della benzina in modalità self service sale attestandosi a 1,948 euro al litro, il gasolio a 1,847 euro al litro.

Intanto, in caso di aumenti prolungati del costo dei carburanti, il governo potrebbe introdurre una prepagata sul modello della card “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari. La fiammata estiva del costo della benzina, ormai stabile sulla soglia dei 2 euro al litro, potrebbe imporre al governo di agire, ma sulle modalità di intervento ci sono più opzioni sul tavolo.