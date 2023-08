Droga nella cisterna d'acqua, arrestato agricoltore sardo

25 agosto 2023 a

a

a

I carabinieri di Barumini, nel sud ovest della Sardegna, con la collaborazione dei collegi di Gesturi, hanno arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 44enne di Tuili, agricoltore, molto noto per precedenti vicende giudiziarie. L’uomo era stato rintracciato nella propria abitazione.

Ad esito di un’attività info-investigativa è stato eseguito un controllo della sua casa agricola. La successiva perquisizione ha dato positivi risultati: in una cisterna per l’acqua da 2000 litri l’uomo deteneva 91 sacchi in plastica termosaldati contenenti complessivamente 93 kg di marijuana. L’uomo è stato condotto alla compagnia di Sanluri per fotosegnalamento e poi in carcere a Uta.