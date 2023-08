Alessia Ambrosi, deputata di FdI alla gogna perché bacia il fidanzato

20 agosto 2023 a

Una foto su una spiaggia in riva al mare in cui viene immortalato il bacio fra due fidanzati. Detta così è difficile pensare al turbinio di polemiche che si è poi generato da quello scatto. Eppure così è andata solo perché i due fidanzati in questione erano una deputata di Fratelli d’Italia, Alessia Ambrosi, e il vice governatore socialdemocratico del Tirolo Georg Dornauer. Il fidanzato della deputata è stato sommerso dalle critiche, in particolare dai giovani del suo partito che gli hanno contestato la relazione con una esponente di un partito di destra.

Un caso che ha riempito anche i giornali locali tanto da costringere il vice governatore a rispondere con un’intervista al «Tiroler Tageszeitung». «Queste foto delle nostre vacanze sono apparse contro la mia volontà soprattutto perché continuo a pensarla come prima: la politica è politica e il privato è privato». Mentre sul profilo Instagram di lei alcuni utenti hanno criticato la deputata per la scelta di postare la foto in costume.

Attacchi a cui ha deciso di rispondere su Twitter: «Prendo atto di come, nel 2023, ancora incredibilmente persista una componente post cavernicolare, sia pure minoritaria, la quale trova da eccepire sul fatto che una politica possa avere un privato e magari esserne fiera e non sentirsi obbligata a nasconderlo. Se qualcuno lo avesse purtroppo dimenticato ricordo a tutti che è bello essere innamorati e baciarsi sulla spiaggia ovviamente non mancando di rispetto a nessuno. Il male è come sempre solo negli occhi di chi lo vede». Il post si conclude con un ringraziamento alla «zia Marina per il bellissimo costume cucito a mano».