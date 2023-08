Kata, lite furiosa tra i genitori della bimba scomparsa. Papà in ospedale

19 agosto 2023 a

Lite tremenda tra i genitori di Kata, la bimba scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno. Le ultime notizie sul caso della piccola, che vive in nell'ex hotel occupato Astor, riportano che stasera una volante della polizia è intervenuta a casa della mamma e del papà di Kata per sedare una furiosa litigata fra loro. Secondo quanto si apprende, il padre della bambina avrebbe minacciato di ferirsi con una bottiglia ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Al centro del litigio tra i genitori della piccola Kataleya, Miguel Angel Chicclo Romero e Kathrina Alvarez, ci sarebbe secondo alcune testimonianze il rifiuto della donna di far rientrare a casa il marito. Quest’ultimo, dopo aver rotto una bottiglia minacciando di ferirsi con il vetro, si sarebbe anche messo a urlare attirando l’attenzione dei residenti.