Carburanti, prezzi fuori controllo? Il ministero smentisce la sinistra: i dati

Ha fatto discutere nel giorno di Ferragosto la foto del prezzo di vendita della benzina verde sull’autostrada A8 Milano-Varese, nell’area di servizio Villoresi Ovest, poco dopo la diramazione per Como in arrivo da Varese: 2,722 euro al litro in modalità self service. Una che però rappresenta una picco anomalo rispetto alla media, ma che ha comunque armato l'opposizione che ha accusato il governo di non fare nulla sul caro-carburanti. Oggi 16 agosto è arrivata una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal ministro Adolfo Urso: "In riferimento alle recenti dichiarazioni relative al costo dei carburanti alla pompa, si precisa che il prezzo industriale della benzina, depurato dalle accise, è inferiore rispetto ad altri Paesi europei, come Francia, Spagna e Germania".

"Insomma: è falso quanto affermano alcuni esponenti politici che il prezzo di benzina e gasolio sia fuori controllo, anzi è vero il contrario: l’Italia ha fatto meglio di altri Paesi europei", si aggiunge. "Il prezzo alla pompa - prosegue la nota - è, oggi rispetto alla giornata di ieri, sostanzialmente stabile e maggiore di 0,02-0,04 euro rispetto alla rilevazione di domenica. Si nota quindi un rallentamento del trend degli aumenti, dovuti alla crescita delle quotazioni internazionali, che si erano osservati nell’ultimo mese, a dimostrazione di come sia stata efficace in questi mesi l’azione del monitoraggio del Mimit e, a partire dal mese di agosto, lo strumento dell’esposizione del prezzo medio regionale che consente ai consumatori di scegliere dove rifornirsi, in trasparenza e consapevolezza".

Il ministero sottolinea che la correlazione tra quotazioni e prezzi al distributore non fanno emergere anomalie. E il cartello con il prezzo medio introdotto dal governo è uno strumento utile per i consumatori che possono così evitare i picchi come quello dell'A8. Insomma, "appare davvero strano che se la prendano con una misura risultata pienamente efficace che ha consentito, in un sistema di mercato, di contrastare la speculazione, dando piena trasparenza e quindi consapevolezza e capacità di scelta al consumatore. Sono contrari anche alla trasparenza?", afferma il ministero.