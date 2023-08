Scontrini pazzi? Inseguito dai camerieri: "Ha lasciato solo 500 euro di mancia"

14 agosto 2023 a

a

a

Una mancia da 500 euro non basta, e così i camerieri lo hanno inseguito fino al parcheggio del ristorante per un versamento extra, almeno fino a 1000 euro. Protagonistra della disavventura un facoltoso cliente italiano di un locale di Saint Tropez, località di culto del turismo extralusso dove ormai la caccia al ricco è spietata tanto che i ristoranti non accettano prenotazioni ai non abbastanza ricchi. A parlare del caso è la stampa della Costa azzurra secondo cui un anonimo “italiano ricchissimo” è stato inseguito da un cameriere fino al parcheggio del ristorante dove aveva cenato perché aveva lasciato solo 500 euro di mancia. L'uomo sarebbe stato invitato, anche bruscamente, a raddoppiare l'obolo. Il facoltoso italiano ha affermato che non metterà più piede a Saint Tropez, dove come riporta il Messaggero la caccia al ricco sta diventando un problema serio.

"Il lavoro in più si paga": toast diviso a metà e sovrapprezzo. Bufera

Un'inchiesta del quotidiano Nice Matin ha fatto emergere che ristoranti, bar e bistrot si riservano il diritto di non prenotare un tavolo a clienti giudicati non abbastanza facoltosi o non abbastanza generosi, il tutto dopo aver schedato i clienti e analizzato le loro abitudini a tavola ma soprattutto alla cassa. "Al momento di prenotare un tavolo il ristorante verifica se il nome appare nell’archivio clienti ed eventualmente con quali lasciti passati: se il nome non è subito certificato e comunque non compare nella prima categoria, vi sentirete rispondere che il ristorante è completo fino alla fine di agosto e, nel migliore dei casi, sarete magari riorientati verso altri ristoranti più consoni al vostro portafoglio" ha affermato una gola profonda della ristorazione di lusso in Costa azzurra. Nell'estate degli scontrini pazzi e dei due euro per dividere un toast, si sente anche questo.