Meteo, in arrivo un weekend da incubo: il termometro schizza sopra i 40 gradi

Nella terza domenica di agosto, il 13, è in arrivo sull’Italia la terza ondata di caldo dell’estate del 2023. E in questa occasione l’afa della stagione più calda avrà caratteristiche particolari, snocciolate dal sito 3bmeteo.com: “Le regioni più penalizzate dalla calura saranno quelle centro settentrionali assieme alla Sardegna mentre il Sud se la vedrà con valori più bassi anche se con condizioni spesso afose. Il clou secondo i modelli dovrebbe esserci intorno al prossimo weekend (19-20 agosto) e l'inizio della settimana successiva quando si potrebbero registrare picchi di 40°C in Valpadana e nelle zone interne del Centro e della Sardegna. Durerà quindi tutta la settimana di Ferragosto e anche oltre, probabilmente arriverà fino al 26-27 agosto”.

E non è neanche detto che questa sia l’ultima ondata di calore, con settembre che può riservare qualche possibile sorpresa. Andando a guardare in particolare le previsioni meteo per domenica 20 agosto si segnala “caldo intenso al Centro Nord con picchi di 40°C, caldo moderato altrove pur se molto afoso”. Da segnare sul calendario in particolare lunedì 21 agosto: “Stando ai modelli dovrebbe essere la giornata più calda per il Centro Nord con picchi di 40°C o persino superiori. Molto caldo anche in Sardegna”.