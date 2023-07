Vicenza, crolla il crocifisso del campanile sull'auto del parroco: la reazione

31 luglio 2023 a

L'ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia continua a causare danni di ogni genere. Nella notte tra sabato e domenica, a pagare le conseguenze della pioggia e dei venti rovinosi è stata la parte sud del Vicentino. Le zone interessate sono state nei Monti Berici e sulla Riviera Berica. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. A fare il giro del web, in particolar modo, è stata la vicenda di Longare, il comune in cui il crocifisso della chiesa è piombato sull'automobile del parroco.

Il forte vento e forse anche un fulmine sono stati la causa del crollo della croce dal campanile della chiesa Santa Maria Maddalena di Longare. Il pesante crocifisso di ferro, cadendo, ha centrato l'auto di don Paolo Facchin, schiacciandone l'abitacolo. Fortunatamente l'incidente non ha causato feriti. A destare curiosità è stato soprattutto il commento del parroco che, si può dire, l'ha presa con ironia.

"Vabbè che nostro Signore dice: 'Ognuno prenda la propria croce'....ma non questa però", ha raccontato il sacerdote, don Paolo Facchin, che al Giornale di Vicenza ha aggiunto: "adesso pazienteranno i parrocchiani, che pensano a un 'segno divino', se arrivo in bicicletta qualche minuto in ritardo per la messa nelle varie chiese dell'Unità pastorale". L'atterraggio morbido sulla vettura ha salvato la croce che, dalle foto, sembra essere quasi intatta.