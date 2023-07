Rai, l'assemblea del Tg1 approva il piano editoriale di Gian Marco Chiocci: numeri record

27 luglio 2023 a

a

a

Via libera dell'assemblea del Tg1 al piano editoriale al direttore Gian Marco Chiocci, che ha ricevuto 101 voti favorevoli, 26 contrari, mentre ci sono state 4 schede bianche e tre nulle. In percentuale, sugli aventi diritto al voto, Chiocci con il 71,63% ha superato i suoi predecessori, da Monica Maggioni, che raggiunse il 71,25% di gradimento tra gli aventi diritto al voto, a Giuseppe Carboni, che si fermò al 59,06% di gradimento, ed è il direttore "esterno" che ha avuto il successo più ampio a livello di piani editoriali delle varie testate. Al suo insediamento il direttore si rivolse ai giornalisti esortandoli a "fare le domande, trovare notizie nostre" abbandonando il classico "panino" dei telegiornali, in cui le opinioni di una parte politica sono schiacciate fra un'apertura e un commento finale, entrambe della parte politica opposta. E ancora. "Chi ha voglia - aveva detto - troverà spazio, chi merita andrà avanti. Il Tg1 è e sarà solo di chi ci guarda", Già allora si intuiva che il nuovo Tg1 avrebbe segnato un cambio di marcia. Ora è arrivata anche l'approvazione dei redattori.