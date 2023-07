Incendio e maltempo, 5 regioni verso lo stato di emergenza: decisione in Cdm

26 luglio 2023 a

Cinque regioni italiani verso la dichiarazione di stato d'emergenza. La decisione è sul tavolo del Consiglio dei ministri previsto mercoledì 26 luglio, riporta l'Agi. Da una parte gli incendi che stanno mettendo in ginocchio la Sicilia e vaste zone del Sud. Dall'altra gli effetti del maltempo al Nord, soprattutto in Lombardia.

Intanto il capo dello Stato Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per essere aggiornato della situazione degli incendi nell'Isola. Il presidente Mattarella ha manifestato la propria solidarietà e vicinanza al popolo siciliano, dichiarandosi disponibile a eventuali interventi, anche in prima persona, se necessari. Schifani ha ringraziato il capo dello Stato per la sensibilità e l'attenzione dimostrata.

A causa dei roghi, che in buona parte sono stati spenti, diverse famiglie di Palermo sono senza luce da ore, come riporta LaPresse. Disagi si stanno verificando nel quartiere Zisa e nella zona di via Sciuti, via Veneto, via Lazio, dove, secondo residenti manca la corrente elettrica. A Milano sono oltre quattrocento gli alberi caduti sulle strade nella bufera che si è abbattuta sulla città intorno alle 4 di ieri mattina. Nelle ultime 48 ore tra maltempo e incendi sono 5 le persone ad aver perso la vita in modo diretto o indiretto (una donna a Palermo è morta perché l'ambulanza è rimasta bloccata da un incendio).