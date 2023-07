Andrea Purgatori morto per una "malattia fulminante", Pancani dà la notizia in diretta a La7

19 luglio 2023 a

a

a

Andrea Purgatori è morto a Roma. Lutto nel giornalismo per una scomparsa improvvisa. Classe 1953, Purgatori è morto questa mattina dopo una "breve e fulminante malattia", riporta un lancio dell'Ansa letto in diretta da Andrea Pancani, collega di Purgatori a La7, nel corso della puntata di mercoledì 19 luglio di Coffee Break. "Devo dare una notizia che colpisce tutti noi di La7", ha detto il giornalista prima di dare l'annuncio per poi affermare: "Ci uniamo tutti nel ricordo e nell'abbraccio affettuoso alla famiglia".

A dare la notizia all'Ansa sono stati i figli Edoardo, Ludovico, Victoria, e la famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. Purgatori ha lavorato per anni al Corriere della Sera dove si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità: tante le inchieste dalla strage di Ustica del 1980 alla scomparsa di Emanuela Orlandi di cui era in Italia uno dei massimi esperti. Da conduttore televisivo e autore di reportage portava avanti con successo Atlantide su La7.