Blitz alla Mole Antonelliana, Extinction Rebellion in azione a Torino

Hanno "occupato" la Mole Antonelliana, simbolo di Torino, gli eco-attivisti di Extinction Rebellion, movimento della galassia ecologista che questa settimana si è reso protagonista anche di un blitz all'Altare della Patria a Roma. Stamattina una ventina di attivisti hanno srotolato uno striscione (che riportava lo slogan "Clima, agire subito!") da una delle terrazze della Mole, che ospita il Museo del Cinema, finché la polizia li ha invitati ad andarsene. Nessuna azione violenza alla base del blitz, dato che per entrare nel monumento i giovani hanno pagato il biglietto.

«Abbiamo appena vissuto la settimana più calda mai registrata. Abbiamo usato simbolicamente questo spazio per mandare un messaggio al governo: la crisi è qui, il tempo è scaduto», hanno dichiarato i manifestanti uscendo dalla Mole Antonelliana. Ma gli attivisti di Extinction Rebellion si sono attirati le critiche dell'assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte.

«Queste azioni non danno nessun contributo al raggiungimento degli obiettivi per il contrasto al cambiamento climatico», commenta l'assessore regionale Matteo Marnati, che fa parte della giunta di centrodestra di Alberto Cirio. «Le vere soluzioni - aggiunge - si ottengono nei centri di ricerca e con il miglior utilizzo dei cospicui fondi già stanziati per l’avvio di numerosi progetti dedicati sia alle nostre imprese e sia ai comuni piemontesi».