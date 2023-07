Sciopero giovedì 13 luglio, ecco i treni garantiti. Mazzata sulle partenze degli italiani

13 luglio 2023 a

Si registrano già lunghe file nelle stazioni e disagi per i viaggiatori a causa dello sciopero dei treni di oggi giovedì 13 luglio, nonostante l'ordinanza firmata dal ministro Matteo Salvini che ha imposto il dimezzamento della protesta in giorni cruciali per le partenze degli italiani pere le ferie estive e temperature caldissime. Lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie dura 12 ore e l'astensione dal lavoro è prevista dalle ore 3.00 alle ore 15 di giovedì 13 luglio. E' quanto si legge in una nota del gruppo Fs, secondo il quale, lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero. Durante lo sciopero sarà comunque programmata l'effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, consultabili su trenitalia.com, a questo indirizzo .

Scatta la precettazione, Salvini dimezza lo sciopero dei treni

"Lasciare a piedi un milione di italiani e per di più durante l'estate, con il caldo soffocante, senza far nulla, era impensabile. Grazie, quindi, al ministro Salvini per l'ottima mediazione con la quale si è dimezzato lo sciopero ferroviario. Giusto compromesso tra il diritto alla mobilitazione e il bisogno dei cittadini di spostarsi", hanno dichiarato i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, Domenico Furgiuele, Andrea Dara, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto. Intant su pensa già al caos dei voli aerei che saranno a rischio nella giornata di sabato 15 luglio per una serie di scioperi. Dalle 12 alle 16 i piloti della compagnia Malta Air che opera i voli di Ryanair si fermeranno. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno confermato lo stop dalle 10 alle 18 per i lavoratori dell’handling aeroportuale. E dalle 10 alle 18 anche i piloti e gli assistenti di volo della compagnia Vueling aderenti alla Filt Cgil si fermeranno le braccia.