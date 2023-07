Bard arriva in Italia: Google sfida ChatGPT sull'Intelligenza Artificiale

13 luglio 2023 a

a

a

Il software di intelligenza artificiale generativa Bard di Google approda in Europa e in Italia. Si tratta del concorrente diretto di ChatGPT. "Bard è un’esperienza diversa dalla ricerca di Google, un nuovo paradigma del modo in cui usiamo il computer", ha spiegato Jack Krawczyk, direttore del prodotto, in una conference call. Bard è accessibile a tutti. Per il colosso californiano l’espansione del chatbot, lanciato in versione beta a marzo scorso, "è la più grande fino a questo momento".

"Reputazione a rischio". Perché gli Usa indagano su ChatGpt

È arrivato in Italia, ma anche in una cinquantina di altri Paesi (tra i quali tutti quelli dell’Ue e il Brasile) Bard, la sfida di Google a ChatGPT nell’Intelligenza Artificiale. "Bard è già disponibile nella maggior parte dei Paesi del mondo e nelle lingue più parlate", ha dichiarato il colosso statunitense, che aveva presentato a febbraio il proprio strumento di Intelligenza Artificiale, la risposta a ChatGPT, il software di punta di OpenAI finanziato principalmente da Microsoft. Bard, che inizialmente era uno strumento trilingue (inglese, giapponese e coreano), d’ora in poi sarà in grado di esprimersi in circa 40 lingue, non solo italiano, ma anche arabo, tedesco, cinese, spagnolo, francese e hindi tra gli altri. Il ritardo nel lancio di Bard in Ue era stato interpretato come una precauzione da Google di fronte alla volontà di Bruxelles di regolamentare gli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale, i cui strumenti fanno temere intrusioni nella vita privata oltre a problemi relativi alla proprietà intellettuale e la disinformazione.

Video su questo argomento Intrattenimento e showbiz con l'AI, ma con occhio a cybersecurity TMNews

I chatbot si presentano come alternativa alla tradizionale ricerca online, e da novembre 2022 hanno riscosso un enorme successo, con la comparsa di ChatGPT. Questa applicazione è già incorporata nel portale di ricerca Bing e in altri strumenti del colosso americano Microsoft, che finanzia ChatGPT. Google ha anche annunciato nuove funzionalità, tra cui la ricezione di risposte audio da Bard o risposte in cinque diversi stili: semplice, lungo, breve, professionale o casual. Un’altra nuova funzionalità consente agli utenti di caricare foto che Bard può analizzare per informazioni. C’è addirittura una funzionalità che consente di caricare foto che poi Bard può analizzare.

Video su questo argomento L'Antitrust Ue avvia procedura sulla pubblicità online di Google TMNews

L’intelligenza artificiale, che genera risultati in modo simile al ragionamento del cervello umano, si sta evolvendo rapidamente. Google ha un’applicazione di Intelligenza Artificiale specializzata in medicina, Med-PaLM, che ha recentemente superato gli esami che consentono di esercitare la professione di medico negli Stati Uniti. I chatbot sono in grado di scrivere saggi accademici in pochi secondi, generare immagini realistiche o imitare voci umane, persino riprendere una conversazione interrotta. In diversi Paesi è anche emersa una nuova forma di frode o estorsione: si riceve una telefonata in cui una voce molto simile a quella di un parente che annuncia di aver subito una disgrazia (un incidente o un rapimento...) e di aver bisogno di denaro. Stati Uniti e Ue hanno già iniziato a collaborare per creare un «codice di condotta» comune di fronte alla sfida, e la prima bozza potrebbe essere presentata a breve.