Messina Denaro, l'inquietante verità sulla latitanza: dove ha vissuto per sette anni

Un'indiscrezione che apre a scenari inquietanti. Un'inchiesta approfondita, basata su carte, contratti e testimonianze. Chi ha protetto il boss dei boss nei lunghi anni di latitanza? Chi l'ha tradito? Servizio Pubblico, il format di Michele Santoro, ha pubblicato una ricostruzione, fedele e dettagliata, sugli ultimi sette anni di vita di Matteo Messina Denaro. Nello specifico, l'indagine parte dal 31 gennaio 2016. Dina Lauricella mostra le carte rinvenute nel terzo covo del boss, rinvenuto a Campobello di Mazara. L'uomo più ricercato d'Italia avrebbe vissuto in un piccolo centro di appena undicimila residenti. Come è potuto passare inosservato? In quanti sapevano e lo hanno protetto? Domande che assumono contorni inquietanti se analizzati anche sulla base dei documenti venuti alla luce.

Baiardo arrestato? Il Gip dice no. “Fantomatica foto”, retroscena esplosivo

Il contratto di locazione e le ricevute dei pagamenti che mostrerebbero come, quell’appartamento preso in affitto dal prestanome Andrea Bonafede nel 2007, sia stato abitato stabilmente dal boss della mafia a partire dal 31 gennaio 2016. Durante il servizio, viene mostrato il tentativo (non ben riuscito, per altro) di imitare la firma del vero Bonafede e la sua calligrafia. Ma non serve essere un esperto calligrafico per comprendere come quella scrittura appartenga, con ogni probabilità, a Matteo Messina Denaro.

“Non so nulla di Cosa Nostra, sono un agricoltore”. Prime parole e beffa di Messina Denaro

Subito dopo il suo arresto, era emerso che il reggente di Cosa Nostra avrebbe vissuto a Campobello di Mazara due anni. Oggi l'inchiesta di Servizio Pubblico sottolinea che gli anni sarebbero addirittura sette. Uno dei tanti, troppi misteri, in una storia densi di specchi, di intrighi e di doppi giochi. Una vicenda che si intreccia con gli ultimi trent'anni di storia d'Italia. L'arresto dell'ultimo dei boss di Cosa Nostra.