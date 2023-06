WhatsApp down come Facebook e Instagram: problemi alle app Meta: cosa succede

06 giugno 2023 a

WhatsApp down, così come Faceboo e Instagram. Le piattaforme della galassia Meta risultano irraggiungibili per molti utenti. Ci sono problemi per la più famosa applicazione di messaggistica istantanea, WhatsApp: migliaia di utenti segnalano la difficoltà ad inviare e ricevere messaggi su smartphone ma anche attraverso il pc, o il mancato caricamento dell'applicazione sul proprio browser. Stesso picco di segnalazioni per i social network Facebook e Instagram.

Ieri, lunedì 5 giugno, un problema analogo era stato rilevato intorno alle 20 sulla versione desktop della piattaforma con un picco di segnalazioni su Downdetector, sito che raccoglie i feedback degli utenti di app e social network. Oggi, martedì 6 giugno, a partire dalle 16.20, un vero e proprio boom di segnalazioni di malfunzionamento di WhatsApp, Facebook e Instagram. Il problema non riguarderebbe solo l'Italia ma tutto il mondo,