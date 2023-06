Sciopero aerei domenica 4 giugno, compagnie coinvolte e voli garantiti: cosa c'è da sapere

03 giugno 2023 a

Assaggi d'estate con l'incubo di un volo cancellato e della vacanza che salta. Domenica 4 giugno sarà un giorno critico per chi ha un aereo da prendere. Lo sciopero che riguarda il comparto voli durerà 24 ore (è quello annunciato per il 19 maggio e poi rinviato) e si aggiunge alla mobilitazione dei trasporti regionali di mercoledì 7 giugno. Cosa accadrà domani? I voli programmati potrebbero subire ritardi e cancellazioni ma visto che sciopera anche personale di terra potrebbero esserci ritardi nelle procedure di assistenza ai passeggeri. Si consiglia di contattare la compagnia aerea o il tour operator con cui si è acquistato il biglietto, e di guardare sul sito dell'Enac l'elenco dei voli garantiti e che non possono essere cancellati.

Chi sciopera domenica 4 giugno? VOLOTEA, Uiltrasporti: intera giornata; EMIRATES, sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta: dalle ore 12 alle ore 16; VUELING AIRLINES, sindacato Filt Cgil: dalle ore 00.01 alle ore 24; AIR DOLOMITI, sindacato Uiltrasporti: dalle ore 00.01 alle ore 24 (revocato invece quello indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti dalle ore 00.01 alle ore 24); AMERICAN AIRLINES, sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta: dalle ore 12 alle ore 16.

La mobilitazione negli aeroporti: Roma Fiumicino e Roma Ciampino: ENAV, Cobas Del Lavoro Privato: dalle ore 13 alle ore 17; Solo aeroporto di Fiumicino: ATITECH SPA, Usb Lavoro Privato: dalle ore 00.00 alle ore 23.59; Milano Malpensa e Linate: ENAV, Rsa Cobas Lavoro Privato: dalle ore 13 alle ore 17; Bergamo Orio al Serio: AGS HANDLING, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti: dalle ore 00.00 alle ore 24; Palermo Falcone e Borsellino: METRONOTTE D’ITALIA, Filcams Cigl: dalle 10 alle 14. Brindisi: ENAV, Uiltrasporti: dalle ore 13 alle ore 17".