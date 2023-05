Scomparsa di Giulia Tramontano, ipotesi istigazione al suicidio

31 maggio 2023 a

a

a

Si stanno concentrando in un'area specifica, non lontano dalla casa in cui vive con il fidanzato Alessandro, le ricerche di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago (Milano) incinta di sette mesi scomparsa da sabato sera. La zona setacciata comprende il canale Villoresi, un campo da baseball e i boschi distanti circa un chilometro e mezzo dall’abitazione della coppia, mentre le ultime notizie rivelano che gli inquirenti procedono per istigazione al suicidio.

Si tratterebbe comunque di una modifica necessarie, rispetto all'originaria ipotesi di scomparsa, per compiere particolari attività di ricerca che in questo momento stanno impiegando persino elicotteri e cani molecolari. Il fascicolo, infatti, per il momento non ha indagati.

Giulia Tramontano sparita nel nulla. L'incontro con l'amante del fidanzato: "Anche lei incinta"

Intanto vanno avanti senza sosta le ricerche della giovane futura mamma che, secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, avrebbe scoperto proprio il giorno della scomparsa che il compagno Alessandro avrebbe una relazione con un’altra donna e che anche questa sarebbe rimasta incinta.