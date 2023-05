Emilia Romagna, previsioni meteo pessime: allerta rossa e rischio grandine

26 maggio 2023 a

In Emilia Romagna il meteo preoccupa ancora. È di nuovo allerta rossa per criticità idraulica per la giornata di domani, 27 maggio, nella pianura di Bologna, Ravenna e Forlì. Le previsioni danno inoltre la possibilità che sulla pianura si abbattano grandine, forte vento e fulmini, viste le condizioni favorevoli allo sviluppo di forti temporali, con possibili danni. A diffondere il bollettino meteo è la Regione Emilia Romagna.

Sono possibili, inoltre, localizzati aumenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua sulle province centro-orientali, ancora interessate dalle problematiche idrauliche generate dalle precedenti piene, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai fiumi. Sul fronte delle frane, si legge nel bollettino meteorologico regionale, restano condizioni diffuse di saturazione dei suoli nelle zone montane e collinari centro-orientali dell'Emilia Romagna.