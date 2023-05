Superbollo auto addio, quando viene tolto nel 2023

22 maggio 2023 a

Quando tolgono il superbollo auto? Questa la domanda che affligge i proprietari di auto colpiti dall'odiato balzello, che ora potrebbe davvero andare verso l'abolizione. Le speranze si sono riaccese dopo che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini domenica ha pubblicato un tweet: "La Lega è pronta a presentare un emendamento ad hoc nella legge fiscale". Provvedimento che gode "del pieno accordo del resto della maggioranza". E c'è già una data da cerchiare sul calendario.

Via il superbollo auto.

La Lega, in pieno accordo col resto della maggioranza, è pronta a presentare un emendamento ad hoc nella legge delega fiscale.

Era una nostra promessa e la stiamo portando avanti: meno tasse, più buonsenso. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 21, 2023

Per sapere quando potremo dire addio al superbollo e in quali modalità occorre aspettare il 26 maggio. Questo, infatti, è il termine entro il quale sarà presentato in Parlamento il testo finale del disegno di legge delega sulla riforma fiscale. Quello che dovrebbe contenere la cancellazione dell'imposta che riguarda le auto di potenza elevata. Se i tempi saranno spediti, quindi, è possibile che la rimozione avvenga nel 2023.

Ma cos'è il superbollo e chi lo paga? Si tratta di un'imposta che si aggiunge al bollo auto per le vetture di potenza superiore a 185 kW (252 cavalli) e si può calcolare anche tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. Anche le auto ibride ed elettriche pagano il superbollo, ma in quest'ultimo caso l'importo sarà ridotto.