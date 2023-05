Meteo, caldo africano e picchi di 32-33 gradi. Giuliacci indica la svolta estiva

21 maggio 2023 a

Dopo i disastri del maltempo l'arrivo del caldo estivo si avvicina: secondo le ultime previsioni, l'Italia sperimenterà un cambiamento decisivo nelle condizioni meteorologiche, con l'arrivo di un tempo soleggiato e stabile accompagnato da alte temperature. Ad affermarlo è il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv, sul suo sito. Si tratta di proiezioni a medio-lungo termine, quindi ci potrebbe essere una certa incertezza, ma l'esplosione dell'estate sembra ormai imminente.

Lunedì 22 maggio sarà una giornata caratterizzata ancora da instabilità, con la formazione di numerosi temporali nel pomeriggio, soprattutto al Centro-Sud. Tuttavia, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, si prevede un sensibile miglioramento, con l'instabilità che diminuirà rapidamente e il sole che prevarrà; anche le temperature ne beneficeranno, mostrando un generale aumento e raggiungendo finalmente valori normali per questa stagione.