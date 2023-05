Meteo, quando arriva il caldo. Giuliacci indica la data della svolta: le previsioni

20 maggio 2023 a

Il maltempo sferza ancora l'Italia con piogge e precipitazioni in buona parte del Paese mentre in l'Emilia-Romagna continua l'emergenza dovuta all'alluvione che ha colpito la regione. Quando ne usciremo? A dare una risposta in base ai più recenti modelli previsionali sono gli esperti meteo del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv. Anche domenica 21 maggio avremo a che fare con la depressione che spinge sull'Italia le correnti fredde del Nord Europa portando pioggia e temperature basse rispetto alla stagione. Domani, dunque, si prevedono "rovesci temporaleschi che colpiranno le aree tirreniche centrali e le due Isole maggiori", si legge sul sito del meteorologo .

La settimana compresa tra lunedì 22 e domenica 28 maggio riserva però delle sorprese. I primi giorni saranno variabili: "tra lunedì 22 e mercoledì 24 le aree più a rischio saranno quelle di Alpi e Appennini con parziali estensioni fin verso le pianure e le coste limitrofe, ove sono attesi rovesci temporaleschi talvolta accompagnati da episodi grandinigeni", si legge su meteogiuliacci.it, con gli esperti che introducono un elemento nuovo nelle previsioni. Nella seconda parte della settimana ci sarà infatti un "miglioramento più consistente", dal momento che a partire da giovedì 25 maggio l’anticiclone che porta il sereno e il caldo si dovrebbe estendersi fin verso l'Italia.