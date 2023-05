Salame ritirato per salmonella e listeria: i lotti pericolosi

Giada Oricchio 19 maggio 2023 a

Non affettate quel salame! Tre marche di insaccato sono state richiamate per “rischio microbiologico” dal ministero della Salute. Gli avvisi sono stati pubblicati sul sito nella apposita bacheca lunedì 15 e martedì 16 maggio. Nello specifico, il ritiro riguarda il salame nostrano dolce Mariga per “presenza di listeria in autocontrollo”.

Il lotto di produzione interessato è il 41/2023. Chi lo ha acquistato non deve consumarlo, ma deve riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso, i prodotto invenduti invece sono già stati rimossi dagli scaffali dei supermercati.

Stesso discorso per il filone di salame del Salumificio Colombo Luigi di Lecco. Il lotto di produzione è il 99L1369. In questo caso il richiamo è dovuto a “rilevata presenza di salmonella SPP”.

Il terzo avviso riguarda il lotto di produzione L859(1369) del bastone di salame del Salumificio Colombo Luigi di Lecco, sempre per “rilevata presenza di salmonella SPP”.

Cos’è la Listeria Monocytogenes? Un batterio responsabile della tossinfezione alimentare chiamata Listeriosi. Si trasmette in via principale all’uomo per via alimentare. I soggetti sani possono essere infettati ma di rado sviluppano la malattia grave, a differenza di soggetti debilitati, immunodepressi e donne in gravidanza. La salmonellosi, invece, è una delle patologie più frequenti di origine alimentare nell’uomo. Causa enterocolite e spasmi. Dunque, è necessaria la massima cautela.