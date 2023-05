Africa, ucciso il leone più vecchio del continente. Addio al “simbolo di resilienza”

12 maggio 2023 a

Colpito mentre vagava in un villaggio del Kenya a caccia di cibo, è morto Loonkiito, esemplare maschile di leone che all’età di 19 anni era considerato il più vecchio del Paese e forse di tutta l’Africa. A darne notizia è il Kenya Wildlife Service (KWS), precisando che l’animale è stato avvistato per l’ultima volta nel villaggio di Olkelunyiet, nei pressi del Parco nazionale di Amboseli, alla periferia di Nairobi, la capitale. «Loonkiito è stato trafitto dagli abitanti del villaggio dopo aver depredato il bestiame», ha detto alla Bbc Paul Jinaro, portavoce del KWS, aggiungendo che «il leone era vecchio e fragile e vagava nel villaggio dal parco in cerca di cibo».

«Loonkiito era il leone maschio più anziano nel suo ecosistema e forse in Africa. Era un simbolo di resilienza e convivenza», ha commentato Lion Guardians, un’organizzazione di conservazione della specie. «Questo è il punto di rottura del conflitto uomo-fauna selvatica e dobbiamo fare di più come Paese per preservare i leoni, che stanno rischiando l’estinzione», ha invece sottolineato Paula Kahumbu, ambientalista della fauna selvatica e amministratore delegato di WildlifeDirect, dicendosi addolorata per l’uccisione del leone e chiedendo misure per proteggere la fauna selvatica in Kenya. Addio al re della savana.