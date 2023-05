Addio all'emergenza Covid, l'Oms dichiara la fine della pandemia

05 maggio 2023 a

Si chiude un’era. L’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, ha rimosso l’emergenza internazionale per la pandemia di Covid-19, dichiarata il 30 gennaio 2020. L’attesa decisione è stata ufficializzata dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dopo la riunione di ieri del comitato di emergenza che ha analizzato l’attuale situazione epidemiologica. Il Covid ha complessivamente infettato almeno 765 milioni di persone causando la morte di circa 20 milioni. Dall’inizio di quest’anno il numero dei contagi e delle vittime si è andato progressivamente riducendo a livello globale: nell’ultima settimana di aprile, l’Oms ha accertato 630 mila casi e 3.500 morti nel mondo, mentre nello scorso gennaio i positivi erano oltre un milione 300 mila e i morti 14 mila, in prevalenza per effetto della nuova ondata di casi in Cina.

“È con grande speranza che dichiaro chiusa l’emergenza sanitaria globale del Covid 19” le parole nell’annuncio del direttore generale dell’Oms in conferenza stampa a Ginevra. La decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità era attesa già da qualche giorno: si segna così la fine di 3 anni di emergenza sanitaria globale.