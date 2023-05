Concertone primo maggio, il ricordo di Lorenzo morto durante lo stage

01 maggio 2023 a

Il Concertone del primo maggio a piazza San Giovanni a Roma è iniziato con un omaggio a Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni morto nel gennaio 2022 durante uno stage per l’alternanza scuola-lavoro. Sul palco con Ambra, che ha citato l’articolo 4 della Costituzione Italiana, i genitori del ragazzo, Maria Elena e Dino Parelli. "Lorenzo muore durante l’orario scolastico e questo nemmeno la Costituzione poteva prevederlo. Paga con la vita, senza ancora essere stato pagato da nessuno. Siamo su questo palco per consegnarvi qualcosa di importante: La carta di Lorenzo, abbiatene cura", urla la conduttrice. I genitori commossi hanno ricordato Lorenzo che, hanno detto, "lo scorso anno ha aperto un capitolo nuovo della nostra storia. La sicurezza non ha un colore e una bandiera, è di tutti, è una responsabilità collettiva di ognuno di noi. Se Lorenzo fosse qui ci direbbe che la vita è la cosa più sacra che abbiamo e dobbiamo onorarla al meglio".