Meteo dal 1° maggio a domenica, per Giuliacci le previsioni non lasciano scampo

Meteo primo maggio, in arrivo una settimana piovosa. Secondo quanto riportato dagli esperti del meteorologo Mario Giuliacci sul proprio sito meteogiuliacci.it , lunedì 1 maggio sarà una giornata caratterizzata dal maltempo. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che le regioni maggiormente colpite saranno quelle settentrionali, in particolare: Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia occidentale.

Dopo una lunga siccità, finalmente la Penisola vivrà un’intera settimana di rovesci su tutto il territorio. Martedì 2 maggio in base alle previsioni dovrebbe essere una giornata di transizione per il Nord-Ovest, ma di abbondanti piogge per il Centro ed una parte del Sud Italia. Pioverà con una certa frequenza anche nei giorni successivi. In particolare, è atteso l'arrivo di forti rovesci per il weekend tra il 6 e il 7 maggio, anche se lo staff Giuliacci su questo fronte invita alla prudenza.

Quel che è certo è che la pioggia della prossima settimana darà il calcio definitivo alla siccità. Maggio si prospetta un mese molto instabile e capriccioso dal punto di vista climatico, ci sono buone probabilità che la tendenza meteorologica delle prossime settimane sia ballerina ed incostante.