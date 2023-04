Festa del 25 aprile, a Napoli spuntano manifesti con Meloni a testa in giù

Giada Oricchio 25 aprile 2023 a

Giorgia Meloni a testa in giù in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, festa della liberazione dal nazifascismo. A Napoli, nella centralissima piazza Giovanni Bovio (filosofo e sistematizzatore dell'ideologia repubblicana oltre che deputato del Parlamento del Regno d’Italia), crocevia tra Corso Umberto e Via Toledo, sono comparsi alcuni manifesti che ritraevano capovolta la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia. A corredo della foto una scritta che reinterpretava in chiave fortemente critica lo slogan della campagna elettorale di FdI: “pronti! (a rovinare il paese)”. Sotto “Buon 25 Aprile!” con stella rossa.

Il cartello in questione è stato affisso alla fermata della linea urbana del capoluogo partenopeo sotto il Palazzo della Borsa in direzione via Medina e via Agostino Depretis. Il volantino di propaganda politico, grande 50x70 cm, non è firmato o siglato ma foto simili, raffiguranti anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dei ministri dell'Interno, Matteo Piantedosi e dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sono stati affissi nei pressi dei monumenti che ricordano i martiri delle Quattro Giornate che portarono i napoletani a ribellarsi al nazifascismo tra il 27 e il 30 settembre 1943. La Digos di Napoli, coordinata dal primo dirigente Antonio Bocelli, ha avviato indagini per individuare i responsabili del gesto mentre la Polizia di Stato ha già acquisito i video registrati dai sistemi di videosorveglianza delle zone in cui sono state affisse le immagini.