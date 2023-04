Quanto è pericolosa la Dengue: allarme Oms dopo i morti in Argentina

21 aprile 2023 a

È scoppiata l'emergenza Dengue, la malattia virale innescata dalla puntura di zanzare del genere aedes aegyptique e l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) lancia l'allarme. In Argentina l'epidemia registra un record di morti: nel 2023 i casi sono già 41.257 e i decessi 39 con un aumento del 48,4% rispetto al 2020.

Sul portale di notizie Infobae vengono riportate le aree dove sono avvenuti gli ultimi decessi: provincia di Buenos Aires (1), città di Buenos Aires (2), Jujuy (6), Salta (10) , Santa Fe (7), Santiago del Estero (1), Tucumán (9), Entre Ríos (1) e Córdoba (2).

Secondo il ministero della Salute argentino in tutti i campioni studiati è stato rilevato il sierotipo 2-Cosmopolitan, che finora non circolava in Argentina, ma in Brasile e Perù. Si tratta di un sierotipo Denv-2 originario del sud-est asiatico, che nella regione latinoamericana è stato isolato per la prima volta nel 2019, in Perù.

"Il sierotipo Cosmopolitan, tipico del Sud-Est asiatico, si è diffuso in America e si presenta molto più rapido nella diffusione, più aggressivo e anche più mortale” ha spiegato il direttore della Clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti che ha avvertito: “La Dengue, chiamata anche febbre spaccaossa, si sta diffondendo purtroppo anche in Europa con casi autoctoni nel sud della Francia. Un altro problema infettivo moltiplicato dalla globalizzazione e del surriscaldamento del pianeta”. Nei giorni scorsi ad Arezzo si sono registrati due casi.