Terremoto Marche, paura tra Pesaro e Ancona: costa in ansia per la scossa

09 aprile 2023 a

Trema la terra a Pasqua. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 (secondi i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), si è verificata alle ore 16:02 con epicentro a Torrette di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. La profondità stimata a cui è avvenuta la scossa è stata di circa 9.6 Km. Il sisma è stato chiaramente avvertito dagli abitanti lungo la costa marchigiana, coinvolgendo Pesaro, Fano, Senigallia e Ancona. Non stati segnalati danni a persone o cose.

Proprio su terremoti, negli scorsi giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 9 marzo scorso in Umbria. In quella occasione sono state colpite le frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e in quella di Sant’Orfeto della città di Perugia. Deliberata anche una prima somma di 3.750.000 euro. “Questo primo stanziamento - aveva chiarito Musumeci - finanzierà interventi di assistenza alla popolazione nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche nei centri interessati”. Meno violento, ma sempre una grande paura per il terremoto di oggi nelle Marche.