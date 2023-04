Casilina, giovani sdraiati sull'asfalto: "Per i selfie". Intervengono i carabinieri

Luca De Lellis 03 aprile 2023 a

Tragedia sfiorata per gioco. Solo per un caso fortuito il gruppo di adolescenti steso sull'asfalto lungo la strada regionale Casilina non è stato investito dalle auto in corsa: a dare l'allarme, ieri notte, sono stati gli stessi automobilisti allertando i Carabinieri. I cinque giovani erano "sdraiati per terra per scattare selfie e girare video".

Secondo quanto si legge sull'Agi l'allarme, a Piedimonte San Germano, è scattato immediatamente e quando i giovani hanno visto arrivare i militari si sono dileguati. Ora sul caso stanno investigando i carabinieri, che stanno visionando le telecamere di sorveglianza installate sulla strada dal Comune, per identificare tutti i protagonisti della bravata. E, probabilmente in quanto minorenni, sarebbero i loro genitori a rischiare la denuncia.