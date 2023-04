Pericolo valanghe, scialpinisti sepolti: quali sono i versanti più soggetti al rischio

02 aprile 2023 a

Giornata nera sulle nostre montagne: da ieri sera a poco fa ben 4 valanghe - 2 in Valle d'Aosta, 1 in Alto Adige e 1 in Piemonte - hanno coinvolto 17 persone. Quattro di loro hanno perso la vita (2 Valle d'Aosta e 2 Alto Adige), 2 sepolte dal manto nevoso sono però state estratte vive dai propri compagni di escursione (1 in Piemonte e 1 in Valle d'Aosta), 1 ferito in Alto Adige e 1 in Piemonte.

Questa mattina sono stati ritrovati i corpi senza vita dei due scialpinisti torinesi dispersi da ieri nella zona del Chateau des Dames, montagna della Valtournenche, in Val d'Aosta. Gli amici, verificato il mancato rientro, avevano dato l'allarme senza conoscere la località esatta e riferendo che i telefoni cellulari suonavano a vuoto. I corpi sono stati estratti dalla neve di una valanga e portati a Cervinia. Più tardi, in Alto Adige, sulla cima Tiergarten a Vallelunga (Resia), a circa 2.700 metri di quota, una valanga ha travolto un gruppo di 7 scialpinisti: il soccorso alpino è riuscito a rinvenire tutte le persone del gruppo, ma due sono state trovate morte, mentre una terza è gravemente ferita ed è stata elitrasportata all'ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni le persone coinvolte sarebbero tutte altoatesine. Le vittime erano erano uno scialpinista esperto di circa 70 anni, e una scialpinista di circa 50 anni.

Nell'area di punta Helbronner, in Val D'Aosta, una valanga ha coinvolto tre le persone, di cui uno sepolta dal manto nevoso ma - fortunatamente - tirata fuori senza gravi conseguenze dagli altri due. Salvi anche i tre sciatori freerider che a Courmayeur sono stati travolti nella zona "Canale del cesso". Uno di loro è rimasto semi-sepolto ma è già stato estratto. Le sue condizioni sono buone e non ha necessità di intervento sanitario. Gli altri due sono illesi.

Sulle Alpi Lepontine, nella zona Alpe Devero (Verbano-Cusio-Ossola), una donna è stata travolta da una valanga. L'allarme è stato lanciato intorno alle 12.30. Mentre la sciatrice veniva recuperata e messa in sicurezza, sono stati recuperati 4 compagni di gita della donna che sono stati portati via con l'elicottero a causa dell'elevato pericolo di nuovi distacchi. La vittima è stata elitrasportata in ospedale, cosciente ma in codice rosso per politrauma.