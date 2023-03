Emma Marcegaglia, in liquidazione il castello resort

Andrea Giacobino 30 marzo 2023 a

Emma Marcegaglia liquida il suo castello-resort nel senese. L’imprenditrice siderurgica nonché presidente dell’università romana Luiss è stata infatti da poco nominata liquidatore della Mediterranea Iniziative Turistiche Alberghiere (Mita) Resort, controllata con quote paritarie del 50% dalla Gaia Turismo detenuta dal Marcegaglia Investments che detiene la quota restante. La Marcegaglia sarà affiancata nella liquidazione dal fratello Antonio.

C’è da osservare che prima della liquidazione la Marcegaglia Investments ha comprato il 50% di Mita resort dalla Olli Resorts di proprietà della romana Andrea Donà delle Rose Spa (di cui sono soci vari esponenti dell’omonima famiglia e altri) per il corrispettivo di 2,7 milioni di euro. L’asset più importante di Mita Resort è il 100% di Castel Monastero srl, la società che possiede l’omonima struttura immobiliare a 23 km da Siena adibita ad albergo di lusso con 74 camere e suite oltre a una spa di mille metri quadrati e che nel 2021 ha fatturato 2,7 milioni ma ha chiuso in perdita per 425mila euro dopo il rosso di 872mila euro del precedente esercizio.