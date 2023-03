Hacker in azione, nuovo attacco al sito internet dell'Atac

26 marzo 2023 a

Nuovo attacco cyber ai sistemi Atac dopo quello avvenuto mercoledì scorso. Come fa sapere la stessa azienda per la mobilità, «il sito internet di Atac ha subito alcuni rallentamenti e limitazioni di funzionalità che sono stati mitigati dalle contromisure adottate nei giorni scorsi». «I tecnici Atac stanno completando gli interventi. La normalizzazione nella fruizione del sito è prevista in breve tempo - conclude Atac - Gli altri servizi non hanno subito conseguenze. Tutte le linee sono regolari». Dalla notte tra sabato e domenica, infatti, sono in corso una serie di attacchi hacker classici DDOS verso siti istituzionali italiani da parte del gruppo russo noto come "No Name" che punta a «saturare» - spiegano fonti della Polizia postale che sta respingendo gli attacchi con successo - la funzionalità di alcuni servizi sul modello di quanto avvenuto con alcuni dei servizi dell’Azienda dei trasporti romana Atac. Non si tratta di attacchi distruttivi e, oltre all’Italia, stanno prendendo di mira in maniera ripetuta e continuativa anche la Nasa e siti istituzionali francesi, inglesi e lituani.

Hacker russi attaccano il sito dell'Atac, minacce a Frattasi: "È per i soldati ucraini in Italia"

Il nuovo attacco hacker al sito internet dell'azienda romana della mobilità segue di qualche ora l'attacco ai distributori di sigarette e ad altri siti istituzionali effettuato dai gruppi anarchici che lottano per la liberazione di Alfredo Cospito dal regime di carcere duro. In varie parti d’Italia, sui display delle macchinette è comparsa una scritta in solidarietà con Alfredo Cospito e i pacchetti risultavano acquistabili a 10 centesimi. A quanto si apprende, gli hacker avrebbero tentato di attaccare anche alcuni siti istituzionali come quelli di Atac, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del commissariato online ma senza conseguenze.