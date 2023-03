Bologna, no al cane guida: ragazza non vedente sfrattata da casa

24 marzo 2023 a

a

a

Il cane guida è un problema e la ragazza non vedente, a causa della nuova amica a quattro zampe, dovrà lasciare l’appartamento. È la storia di Camilla Di Pace, 31 anni, che vive al centro di Bologna e sta facendo notizia perché, essendo cieca, del suo cane guida la giovane proprio non potrebbe farne a meno ma quando ha chiesto di rinnovare il contratto in affitto della casa in cui vive la padrona le ha risposto di no. “E non è un caso isolato, mi sento tradita e discriminata” denuncia Camilla a Il Resto del Carlino. “Mi ritenevo fortunata - racconta - perché ero in una stanza in affitto, una singola, in centro con tutti i comfort, 550 euro bollette incluse. I prezzi per le case, oggi, sono folli, quindi speravo di continuare dov’ero. E invece niente, mi è stato detto che la padrona non vuole per il cane”.

Così, adesso, non riuscendo a trovare una soluzione soprattutto economica Camilla sta valutando di lasciare Bologna per trasferirsi a Padova, dove vorrebbe provare un percorso da assistente sociale per lavorare con le Ong. "Leggo di tutto ora a Bologna, ci sono clausole di ogni tipo per la case in affitto, dieci anni fa era un’altra città, si pagava la metà. Ora è assurdo che non possa trovare uno spazio per me e per la mia cagnolina".