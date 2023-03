Salametto tipo Milano ritirato dai supermercati: "Rischio salmonella"

10 marzo 2023 a

Ritirato dai supermercati per rischio salmonella. Un "salametto tipo Milano" in confezione da 160 grammi è stato ritirato dai banchi frigo dei supermercati Lidl. Il motivo del richiamo è il rischio salmonella, che è stata rilevata in alcuni prodotti dei lotti L237(5154) e L238(5154).

Il produttore del salume - spiega il ministero della salute nell'allerta - è Salumificio Colombo Luigi Srl, con sede in via Roma 21, Pescate (Lecco). La scadenza è il 12 aprile 2023. Si tratta perciò di un "prodotto non idoneo al consumo. Si invitano i consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso", scrive il ministero.

La salmonellosi è una malattia infettiva che colpisce l'apparato digerente. Provocata dai batteri del genere Salmonella, viene trasmessa attraverso l'ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto e si manifesta prevalentemente con nausea, vomito, diarrea e dolori addominali.