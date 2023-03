'Ndrangheta, maxi-operazione contro le cosche Piromalli e Molè: 49 arresti

09 marzo 2023

Maxi operazione contro la ‘ndrangheta che ha colpito le cosche Piromalli e Molè, ‘ndrine storiche di Gioia Tauro. Il blitz è condotto dai carabinieri del Gruppo territoriale di Gioia Tauro, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Sono 49 le persone arrestate, per 34 delle quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre 15 sono finite ai domiciliari. Le accuse a vario titolo sono associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni, danneggiamento seguito da incendio, turbata libertà degli incanti e importazione internazionale di sostanze stupefacenti. Nell’operazione, denominata Hybris, è stato disposto anche il sequestro preventivo di beni per un milione di euro.