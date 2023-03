Mossa di Papa Francesco, ora cardinali e dirigenti dovranno pagare l'affitto

02 marzo 2023 a

Stretta di Papa Francesco sui privilegi agli alti prelati del Vaticano relativi al patrimonio immobiliare. Con uno speciale provvedimento, infatti, Bergoglio ha di fatto abrogato le locazioni gratuite dei cardinali e di altre figure di vertice della Santa Sede (capi dicastero, presidenti, segretari, sottosegretari, dirigenti). In altre parole, se vivono in case di proprietà degli enti dovranno iniziare a pagare l’affitto.

Il Vaticano, come riporta il Corriere, spiega che alla base del "rescriptum" - norma introdotta rispondendo a un quesito giuridico - c'è la volontà di "far fronte agli impegni crescenti che l’adempimento al servizio della Chiesa Universale e ai bisognosi richiede un contesto economico quale quello attuale, di particolare gravità".

Insomma, stringere la cinghia dei cardinali per aiutare di più chi ne ha bisogno. Basta affitti gratis e canoni a prezzi simbolici, per tutti si applicheranno i prezzi "normali". Non da subito, va da sé: i contratti in essere saranno rinnovati con altre tariffe dopo la scadenza.