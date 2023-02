Salisburgo-Roma, contatto tra tifosi e la polizia e problemi nel deflusso

L.P. 17 febbraio 2023 a

Disavventura ieri sera per un gruppo di tifosi romanisti all’esterno della Red Bull Arena di Salisburgo al termine del match della Roma contro la squadra austriaca valida per l'andata degli spareggi di Europa League. Dopo la sconfitta arrivata nel finale, i sostenitori giallorossi hanno lasciato lo stadio con l’amarezza di un risultato immeritato, e per alcuni di loro oltre alla beffa in campo ci sono stati minuti di tensione a pochi passi dall’impianto che ospita le gare interne del Salisburgo. Mentre si accingeva a prendere una navetta per allontanarsi dallo stadio, infatti, un gruppo di tifosi è stato bloccato dalla polizia austriaca prima di salire sul mezzo. Alcuni di loro, come mostrato da alcune immagini pubblicate sui social, sono stati bloccati e immobilizzati con l'uso della forza. Una dinamica particolare che ha coinvolto soltanto una piccola parte degli oltre 1.500 romanisti presenti a Salisburgo, in un clima di tranquillità generale.