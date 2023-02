Roby Facchinetti, rapina choc in casa: terrore e pistole puntate in faccia

03 febbraio 2023 a

a

a

Rapina nella villa di Roby Facchinetti a Bergamo. È successo nella tarda serata di domenica, quando il cantante dei Pooh, 78 anni, si trovava in casa con la moglie Giovanna Lorenzi e con il figlio Roberto. Ne dà notizia oggi il Corriere della Sera. A fare irruzione nella villa, a due passi dallo stadio dell’Atalanta, sono state almeno tre persone. I banditi, con passamontagna, guanti e abiti scuri, hanno puntato le pistole contro Facchinetti e famiglia, obbligandoli a consegnare loro gioielli, orologi e altri preziosi. Sulla violenta rapina indaga la Squadra mobile di Bergamo. Il cantante dei Pooh non ha commentato, mentre la figlia minore Giulia ha parlato con il Corriere: "Non possiamo dire nulla. È successa una cosa molto grave. Anzi ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti a causa degli impegni lavorativi di papà".

Infatti i Pooh infatti saranno protagonisti a breve di una storica reunion con Riccardo Fogli sul palco dell'Ariston a Sanremo. "Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui", ha spiegato la figlia Giulia. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori hanno portato via gioielli e orologi e hanno costretto Facchinetti ad aprire la cassaforte. Non ci sono segni di scasso e gli inquirenti sospettano che possa trattarsi di qualcuno che conosce bene la famiglia o che abbia frequentato la casa di Facchinetti.