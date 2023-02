Omicidio Alatri, si stringe il cerchio. "Due fratelli sotto interrogatorio", chi sono

01 febbraio 2023 a

Potrebbero essere vicine a una svolta le indagini sull'omicidio di Thomas Bricca, il 18enne colpito da un proiettile alla testa sparato da uno scooter lunedì sera nel centro di Alatri, nel Frusinate. Due fratelli residenti a Frosinone sono sotto interrogatorio presso la caserma dei Carabinieri in merito all’agguato. I due vengono ascoltati dal magistrato Rossella Ricca. Bricca era apparso da subito in condizioni disperate e oggi è stata contatta la morte del giovane. Era ricoverato in gravissime condizioni al San Camillo per una profonda lesione cerebrale, aveva fino a ieri sera una minima attività elettroencefalografica residua, ma al controllo di stamattina ha presentato le caratteristiche del coma irreversibile con elettroencefalogramma piatto. Trattandosi, spiegano i medici, di paziente ’clinicamente morto', si è riunita una commissione medica aziendale per la certificazione del decesso come previsto dalla legge.

Intanto le indagini dei carabinieri stringono il cerchio. Ci sono almeno quattro sospettati: due per l’agguato vero e proprio e altri due che avrebbero partecipato alla rissa precedente o coperto i responsabili. Gli specialisti del Ris, il Reparto investigazioni scientifiche, hanno ricostruito la scena del crimine dopo aver perimetrato l’area: rilevate tracce ematiche, biologiche e soprattutto i residui di polvere da sparo nel punto in cui sarebbe stato esploso il colpo fatale. A ostacolare il lavoro degli investigatori, il buio dovuto all’orario e la scarsa illuminazione del luogo nel quale si è consumato l’agguato: nelle immagini delle videocamere acquisite fino a ora non si vedono bene l’azione e nemmeno il modello esatto e la targa dello scooter usato dai due aggressori. L’ipotesi di reato a carico di ignoti per la morte di Thomas è diventata quella di omicidio volontario: si potrebbe eventualmente arrivare, dopo gli accertamenti balistici, ad una derubricazione in omicidio preterintenzionale ma questa al momento è solo un’ipotesi.