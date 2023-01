Papa Francesco, la frase sulle condizioni di salute: "Non ho fatto testamento"

25 gennaio 2023 a

Papa Francesco ha affermato di non aver nemmeno preso in considerazione l'emanazione di norme per regolare le future dimissioni papali: "Non ci ho pensato, non h pensato neanche di scrivere un testamento su di me". Nella sua prima intervista dalla morte il 31 dicembre di Benedetto XVI , Francesco ha affrontato la sua salute, i suoi critici e la fase successiva del suo pontificato, che segna il suo decimo anniversario a marzo senza l'ombra di Benedetto sullo sfondo. “Sono in buona salute. Per la mia età, sono normale", ha detto martedì il pontefice 86enne. “Potrei morire domani, ma è sotto controllo. Sono in buona salute", ha detto all'Associated Press con il suo tipico senso dell'umorismo. Poi sul suo rapporto con Ratzinger: "Ho perso un papà".



Papa Francesco inoltre ha criticato le leggi che criminalizzano l'omosessualità come "ingiuste", dicendo che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato i vescovi cattolici che sostengono le leggi ad accogliere le persone LGBTQ nella chiesa. "Essere omosessuali non è un crimine", ha detto durante l'intervista. "Non è un crimine. 'Sì, ma è un peccato'. Va bene, ma prima distinguiamo tra peccato e crimine. È peccato anche mancare di carità gli uni verso gli altri”, ha aggiunto. Dichiarando tali leggi "ingiuste", Francesco ha detto che la Chiesa cattolica può e deve lavorare per porvi fine. "Deve fare questo. Deve fare questo", ha specificato. Francesco ha citato il Catechismo della Chiesa cattolica per dire che i gay devono essere accolti e rispettati, e non dovrebbero essere emarginati o discriminati. "Siamo tutti figli di Dio, e Dio ci ama così come siamo e per la forza che ciascuno di noi combatte per la propria dignità", ha detto Francesco parlando all'AP nell'albergo vaticano dove vive.