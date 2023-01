Quanto durerà l'inverno, peggio del previsto: "Irruzione artica fino a febbraio"

24 gennaio 2023 a

Freddo e gelo insistono sull’Italia: in arrivo un altro fronte polare. Le temperature miti di novembre e dicembre hanno davvero detto addio alla Penisola, spazzate via dai vortici artici. Le previsioni del sito www.meteogiuliacci.it assicurano che staremo al freddo fino al prossimo 5 febbraio: “La massima irruzione di aria polare si verificherà quando arriva l’asse di massima curvatura (massima “vorticità”) dell’ellisse del Vortice polare stratosferico. Questo permette di stabilire con anticipo anche di 15 giorni quando arriverà sull’Italia l’ondata di freddo polare o artico”.

Attenzione quindi ai giorni dal 27 al 31 gennaio e dal 2 al 5 febbraio. Siamo nei cd. “giorni della merla”. In Italia la statistica climatica dimostra senza ombra di dubbio che il periodo invernale con il freddo più intenso cade intorno al 10 gennaio sul Nord Italia, intorno al 15 di gennaio sulle regioni centrali e intorno al 20 gennaio sul Sud.

Sarà così anche adesso? “Mancano ancora diversi giorni, ma proviamo a spingerci su una previsione meteo per il 29-30-31 – si legge sul portale -. Le grandi manovre a scala europea son già iniziate e potrebbero gettare le basi per una parte finale di questo mese davvero molto interessante. Dopo le continue ciclogenesi, ecco che i modelli meteorologici fiutano l'ipotesi di un ingresso di aria fredda da est-nordest”. Insomma, non ci faranno visita le gelide correnti russe, tutt’al più si può parlare di “ondata di gelo dalla porta della Bora”.

